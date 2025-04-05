Стало известно о еще 11 жертвах «бицевского маньяка»: кто они

В пресс-бюро ФСИН рассказали РИА Новости о еще 11 жертвах «бицевского маньяка» Александра Пичушкина.

Преступник сообшил, что готов дать признательные показания.

«Пичушкин заявил о готовности дачи признательных показаний о совершении им 11 убийств мужчин и женщин в районе Северное Бутово Москвы», — отметили в ведомстве.

Получить данные о его причастности к нераскрытым преступлениям удалось Главному оперативному управлению ФСИН и уголовному розыску МВД.

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Сейчас же на счету «бицевского маньяка» 49 убийств, он совершил их в 1990-2000-х годах. Чаще всего Пичушкин орудовал в Битцевском лесу. Злоумышленник нападал на жертв в беспомощном состоянии: пенсионеров, инвалидов и людей с психическими расстройствами.

В октябре 2007 года Мосгорсуд приговорил маньяка к пожизненному заключению, его признали вменяемым.