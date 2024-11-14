Стало известно, кто сыграет в финале Официальной Рязанской лиги МС КВН

До долгожданного финала сезона 2024 Официальной Рязанской лиги МС КВН осталось всего несколько дней. Информационный партнёр игр КВН в Рязани 7info рассказывает о командах, которые в воскресенье, 17 ноября, мы увидим на сцене.

За звание победителей сезона будут бороться команды «Семь раз» (Тульская область), «Лазурные драконы» (Луховицы), «Мы отыграем» (Рязань, РГУ имени С. А. Есенина), «Собаки Павлова» (Рязань, РязГМУ имени И. П. Павлова).

Также на сцену выйдут другие команды! Квнщики обещают нам много шуток и ярких впечатлений.

Проведёт финал квщица из высшей лиги Дарья Чепасова (команда «Бомонд», Челябинск). Традиционно игра состоится в Рязанском дворце молодёжи. Начало в 18 часов.

Хотите попасть на КВН? Участвуй в розыгрыше билетов, который проводится в нашей группе ВКонтакте. Результаты огласим вечером 16 ноября!

#ПФКИ #фондкультурныхинициатив #грантдлякреативныхкоманд #КубокЧемпионовНаставники

Финал ОРЛ МС КВН проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, в рамках проекта «Кубок чемпионов. Наставники».

#региондлямолодых62 #РосмолодёжьГранты #Росмолодёжь

Проект реализуется при грантовой поддержке Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь).