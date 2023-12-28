Стало известно, какой знак зодиака ждёт «обнуление» в 2024 году

2024 год станет очень неоднородным и непредсказуемыми, на это уже обращают внимание многие астрологи и медиумы. По их словам, особенно влияние високосного года отразится на водных и земных знаках зодиака. Но не стоит расслабляться и представителям других стихий. Например, «огненные» Овны в наступающем году переживут невероятные виражи судьбы. О них изданию МИР 24 рассказал астролог Матвей Белозёров.

Для Овнов новый год начнётся с «обнуления» одних успехов и начала других. Стремительные изменения подарят отличный настрой:

— Вы найдёте деятельность, которая будет вам по душе, начало 2024-го года будет прекрасным, — обещает астролог.

В середине года возможны поездки, которые принесут сложности, но Овны справятся с ними. Главное — верить в себя.

—Конец года будет очень семейным, возможно, вы женитесь или выйдете замуж. Не забывайте о родственниках. Советую укротить своего внутреннего зверя и обращать внимание на знаки, ибо вы их получаете, но не прислушиваетесь, — обращается к Овнам Белозёров.

Ранее популярная шаманка, участница «Битвы экстрасенсов» Кажетта Ахметжанова назвала знаки зодиака, которым не стоит бояться ретроградного Меркурия. Кстати, последние дни 2023 года как раз пройдут под его влиянием.

В первую очередь ретроградный Меркурий не страшен Тельцам. Ахметжанова заявила: представители этого знака сохраняют спокойствие и не пасуют перед возникшими проблемами из-за буйства планет. И пока другие паникуют на фоне ретроградности, Телец извлекает из неё пользу. Ловко избежать расставленных ретроградным Меркурием ловушек удаётся Козерогам. Данная планета всегда покровительствует расчётливым и рациональным личностям, поэтому Козерогу, как самому практичному, целеустремлённому и рассудительному знаку, во время ретрограда открываются новые горизонты.

Рыбы — ещё один знак, у которого, похоже, есть оберег в этот период. Такие люди легко адаптируются к изменениям и сохраняют оптимизм даже в самых сложных жизненных ситуациях.

А ещё экстрасенс Виктория Райдос рассказала, как определить, что на вас лежит порча. По словам Райдос, обычному человеку непросто определить, что на него оказывается негативное магическое воздействие. Но начать переживать стоит тогда, когда абсолютно во всех сферах жизни одновременно начинают случаться неприятности. Например, портятся отношения с близкими и друзьями, начинает ломаться карьера. Также у того, на ком лежит порча, могут проявляться травмы, которые несут угрозу жизни. Причём события, которые привели к этой травме, неестественны и почти аномальны.

– Отдельным признаком наличия порчи можно выделить болезни, которые нехарактерны для семьи в целом. Они плохо диагностируются и плохо поддаются стандартным протоколам лечения, – уверяет Райдос.

В случае, если человек заметил все эти необычные проявления, ему не стоит заниматься самолечением. Снять порчу самостоятельно, с помощью каких-либо заговоров из Интернета, невозможно. Экстрасенс советует обращаться к специалистам.