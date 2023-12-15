Стало известно, каким профессиям больше всего повысили зарплату в 2023 году

14 декабря во время прямой линии президент РФ Владимир Путин заявил, что реальный рост доходов в 2023 году составит 8%. «Известия» рассказали, каким профессиям больше всего повысили зарплаты в уходящем году.

Всего по стране средняя заработная плата выросла на 14% и составила 70,9 тысяч рублей. Реальный же прирост составил 7,2% за девять месяцев.

Больше всего зарплатные предложения подросли у работников образования и культуры и госслужащих – на 20,1% по сравнению с 2022 годом. На втором месте по росту зарплаты оказались отрасль бизнес-услуг и офисные службы, их жалованье увеличилось на 20%. Так, отмечают специалисты, компании борются за кадры и пытаются повысить свою привлекательность для кандидатов с помощью повышения окладов.

При этом самые низкие темпы роста зарплат в 2023 году показали сферы производства и ИТ.

Эксперты прогнозируют замедление роста зарплат в следующем году, иначе страну ждет «разгон» инфляции: инфляционное давление вынудит повышать оплату труда сотрудников, что непременно вызовет еще больший рост цен.

Рост жалований в 2024 году ожидается у ИТ-специалистов, инженеров, технических специалистов и высококвалифицированных рабочих. А замедление роста может произойти в бухгалтерской, маркетинговой и офисной сферах.