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Суббота, 3 апреля, 2021
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Стало известно, каким образом москвич склонял подростков к руфингу

Елена Лобанова

Стали известны подробности преступления, в котором обвиняют Никиту Лебедева. На него завели уголовное дело по статье «покушение на убийство» за склонение подростков к руфингу. Об этом сообщает РЕН ТВ. 

Известно, что 32-летний житель Московской области создал несколько аккаунтов в соцсети. От имени разных людей он писал подросткам и предлагал заплатить деньги за руфинг. 

Согласно оперативной съемке, Лебедев общался и с 11-летними мальчиками. Он втирался в доверие к подросткам, обещал заплатить деньги за фотографию с крыши. Согласно одной из переписок, за доказательство своего поступка подростки должны были получить 1 000 — 2 000 рублей. При этом своим «первым клиентам» Лебедев обещал заплатить 500 рублей. 

В телефоне подозреваемого правоохранители обнаружили множество доказательств преступления. Различные фото и видео, на которых школьники цепляются за окна или свисают с крыши.

Следователи считают, что мужчина манипулировал сознанием подростков.

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