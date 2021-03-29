Стало известно, каким образом москвич склонял подростков к руфингу

Стали известны подробности преступления, в котором обвиняют Никиту Лебедева. На него завели уголовное дело по статье «покушение на убийство» за склонение подростков к руфингу. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Известно, что 32-летний житель Московской области создал несколько аккаунтов в соцсети. От имени разных людей он писал подросткам и предлагал заплатить деньги за руфинг.

Согласно оперативной съемке, Лебедев общался и с 11-летними мальчиками. Он втирался в доверие к подросткам, обещал заплатить деньги за фотографию с крыши. Согласно одной из переписок, за доказательство своего поступка подростки должны были получить 1 000 — 2 000 рублей. При этом своим «первым клиентам» Лебедев обещал заплатить 500 рублей.

В телефоне подозреваемого правоохранители обнаружили множество доказательств преступления. Различные фото и видео, на которых школьники цепляются за окна или свисают с крыши.

Следователи считают, что мужчина манипулировал сознанием подростков.