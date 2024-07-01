Понедельник, 1 июля, 2024

Стало известно, какие травмы получил ребенок в Рязани после столкновения с мотоциклом

Автор: Кристина Аманн

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Фото из тг-канала "Подслушано в Рязани"

В Рязани в микрорайоне Семчино сбили ребенка на велосипеде. YA62.ru со ссылкой на источник в экстренных службах Рязани рассказал, какие травмы получил семилетний мальчик.

Напомним, на ребенка наехал курьер «Самоката» в воскресенье, 30 июня, около 21:20 возле дома №11 на улице Семчинской. Мужчина был на мотоцикле.

У ребенка диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и гематому лобной области. Его доставили в ОДКБ.

23-летний водитель мотоцикла получил ушибы и ссадины. Он от госпитализации отказался.

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