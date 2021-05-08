Стало известно, как защитить свои сбережения от мошенников

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Генеральный директор «Организации личных финансов» Алена Никитина рассказала, где лучше хранить средства и как защитить их от мошенников. Ее слова приводит РИА «Новости».

Специалист напомнила, что для получения всех сбережений человека злоумышленнику достаточно узнать данные банковской карты.

— Один из самых простых и надежных способов обезопасить средства — регулярно перевыпускать карту, с которой ведутся расчеты. Это работает, даже если она попала в какие-то базы. Также можно блокировать карту каждый год, — пояснила Алена Никитина.

Эксперт посоветовала держать две карты, одну из которых использовать для онлайн-расчетов. Если с ней что-то произошло, то останется страховка в виде другого счета. Похожую функцию выполняет и сберегательный счет. В случае мошеннических действий он не будет затронут.

— Еще один способ — открытие финансового резерва. Главное условие — оперативность, поэтому лучше открывать счет там, где у вас уже есть карта. Можно иногда открыть два депозита. Например, один на год, второй на полтора, так каждые полгода будет возможность снять деньги, чтобы была более выгодная процентная ставка и у человека в зоне доступа были деньги, — посоветовала Никитина.

Если же человек накопил крупную сумму, то ее лучше всего куда-то вложить.

Ранее эксперт рассказал об основных схемах телефонных мошенников.