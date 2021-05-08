11.6 C
Рязань
Суббота, 8 мая, 2021
На главнуюНовости мира
Новости мираОбщество

Стало известно, как защитить свои сбережения от мошенников

Елена Лобанова
- Advertisement -

Генеральный директор «Организации личных финансов» Алена Никитина рассказала, где лучше хранить средства и как защитить их от мошенников. Ее слова приводит РИА «Новости»

Специалист напомнила, что для получения всех сбережений человека злоумышленнику достаточно узнать данные банковской карты. 

— Один из самых простых и надежных способов обезопасить средства — регулярно перевыпускать карту, с которой ведутся расчеты. Это работает, даже если она попала в какие-то базы. Также можно блокировать карту каждый год, — пояснила Алена Никитина. 

Эксперт посоветовала держать две карты, одну из которых использовать для онлайн-расчетов. Если с ней что-то произошло, то останется страховка в виде другого счета. Похожую функцию выполняет и сберегательный счет. В случае мошеннических действий он не будет затронут. 

— Еще один способ — открытие финансового резерва. Главное условие — оперативность, поэтому лучше открывать счет там, где у вас уже есть карта. Можно иногда открыть два депозита. Например, один на год, второй на полтора, так каждые полгода будет возможность снять деньги, чтобы была более выгодная процентная ставка и у человека в зоне доступа были деньги, — посоветовала Никитина.

Если же человек накопил крупную сумму, то ее лучше всего куда-то вложить.

Ранее эксперт рассказал об основных схемах телефонных мошенников.

Новости Рязани читайте здесь

Новости партнёров

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

320ФанатыМне нравится
670ЧитателиЧитать
1,536ЧитателиЧитать
Последние новости
ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: +7 (920) 639-91-05.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]