Стало известно, как защитить свои сбережения от мошенников

Генеральный директор «Организации личных финансов» Алена Никитина рассказала, где лучше хранить средства и как защитить их от мошенников. Ее слова приводит РИА «Новости».
Специалист напомнила, что для получения всех сбережений человека злоумышленнику достаточно узнать данные банковской карты.
Эксперт посоветовала держать две карты, одну из которых использовать для онлайн-расчетов. Если с ней что-то произошло, то останется страховка в виде другого счета. Похожую функцию выполняет и сберегательный счет. В случае мошеннических действий он не будет затронут.
Если же человек накопил крупную сумму, то ее лучше всего куда-то вложить.
Ранее эксперт рассказал об основных схемах телефонных мошенников.