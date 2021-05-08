Эксперт раскрыл главные схемы телефонных мошенников. Слова директора инжинирингового центра Дениса Кувикова приводит РИА «Новости».
Эксперт пояснил, что базы данных мошенники получают в результате утечек и взломов сайтов интернет-магазинов. Таким образом злоумышленники получают полную информацию о будущей жертве: имя, адрес, почту, телефон и банк.
Еще мошенники просят назвать код из SMS, которые приходит для подтверждения транзакции.
Иногда звонящие сообщают, что на вашу карту или счет пришел перевод, но он заблокирован. Чтобы получить доступ к деньгам, необходимо назвать данные карты для подтверждения личности. Иногда сообщают, что с вашего счета списали деньги и вернуть их можно, назвав код из SMS или паспортные данные.
Кувиков также рассказал, что часто мошенники предлагают большую скидку на товары в крупных интернет-магазинах. Иногда попадаются злоумышленники с призами. Якобы, для получения выигрыша необходимо перевести депозит по указанным реквизитам. Часто звонят «сотрудники полиции». Они сообщают, что близкий родственник человека попал в отделение, а выпустить его могут лишь под залог.