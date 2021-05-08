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Эксперт раскрыл главные схемы телефонных мошенников. Слова директора инжинирингового центра Дениса Кувикова приводит РИА «Новости».

Эксперт пояснил, что базы данных мошенники получают в результате утечек и взломов сайтов интернет-магазинов. Таким образом злоумышленники получают полную информацию о будущей жертве: имя, адрес, почту, телефон и банк.

— В основном, мошенники используют уже готовые скрипты. Например, звонящий сообщает, что кто-то пытался войти в личный кабинет банка. Он просит жертву сообщить CVC-код или PIN-код для блокировки доступа. У настоящих сотрудников банка есть все необходимые данные пользователей, — напомнил Денис Кувиков.

Еще мошенники просят назвать код из SMS, которые приходит для подтверждения транзакции.

Иногда звонящие сообщают, что на вашу карту или счет пришел перевод, но он заблокирован. Чтобы получить доступ к деньгам, необходимо назвать данные карты для подтверждения личности. Иногда сообщают, что с вашего счета списали деньги и вернуть их можно, назвав код из SMS или паспортные данные.

— Будьте бдительны и помните, что у сотрудников банка есть вся необходимая информация. Если сомневаетесь, то повесьте трубку и перезвоните самостоятельно в банк по официальному номеру, — рекомендовал эксперт.

Кувиков также рассказал, что часто мошенники предлагают большую скидку на товары в крупных интернет-магазинах. Иногда попадаются злоумышленники с призами. Якобы, для получения выигрыша необходимо перевести депозит по указанным реквизитам. Часто звонят «сотрудники полиции». Они сообщают, что близкий родственник человека попал в отделение, а выпустить его могут лишь под залог.