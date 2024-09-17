Стало известно, как воры могут обойти блокировку iPhone после нововведений Apple

Apple сообщила, что начнет удаленно блокировать украденные iPhone и их компоненты. О том, могут ли мошенники обойти эту блокировку, рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня» руководитель коммуникационного агентства PGR Agency Анастасия Бастрыкина.

Она пояснила, что с новым обновлением iOS 18 в большинстве моделей iPhone, которые не считаются устаревшими, появилась функция обнаружения украденных деталей.

«Украденные iPhone чаще всего продают на запчасти, и вокруг этого сформировался целый рынок. Обновление, которое позволяет выявлять такие детали, нацелено на борьбу с этим рынком», — сообщила эксперт изданию «Подмосковье сегодня».

Бастрыкина также отметила, что возможность удаленной блокировки украденных iPhone существовала и ранее. Однако теперь злоумышленникам практически невозможно обойти эту блокировку. Благодаря новой функции, если на телефон пытаются установить краденую деталь, устройство ее распознает и ограничивает использование.

«Тем не менее, есть исключения: если злоумышленники узнают код доступа к телефону, они могут сразу изменить пароль Apple ID. В таком случае у владельца почти не будет шансов вернуть устройство», — подчеркнула она.