Стало известно, как силовики нашли подозреваемых в убийстве генерала Кириллова

Силовикам удалось выйти на подозреваемых в убийстве генерал-лейтенанта Игоря Кириллова благодаря серии оперативно-технических мероприятий, пишет РБК со ссылкой на источник, близкий к МВД.

По его данным, правоохранители изучили записи с видеокамер рядом с местом убийства. Кроме того, важную информацию содержала запись видеорегистратора в автомобиле каршеринга, припаркованного поблизости.

Кроме того, силовики использовали биллинг смартфонов, изучили информацию о совершенных звонках и передвижении их владельцев, что позволило выйти на злоумышленников.

«У задержанных изъяли телефоны, их содержимое подтвердило версию того, что мужчины общались через мессенджеры с организаторами убийства», — рассказал источник.

Взрыв на Рязанском проспекте в Москве произошло утром во вторник. По данным СМИ, по делу задержаны два человека. Следствие считает, что к убийству Кириллова причастны спецслужбы Украины.