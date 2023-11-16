Четверг, 16 ноября, 2023
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Стало известно, как школьник расправился с подругой и ее матерью в Екатеринбурге

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Подросток, который расправился с подругой и ее матерью на Сортировке в Екатеринбурге, перед убийством занялся сексом с возлюбленной, пишет E1.RU со ссылкой на источники.

Трагедия произошла 13 ноября. По предварительной версии, 16-летний школьник был в гостях у своей 14-летней девушки. Парень предложил ей интим, а после близости несколько раз ударил жертву.

«Он сказал ей: «Ложись на живот». После этого ушел за ножом на кухню и убил ее», — отметил один из собеседников издания.

После убийства она была раздетой, подросток накрыл ее тело одеялом. Кроме того, он расправился со шпицем по кличке Майки, который громко лаял.

Затем злоумышленник дождался возвращения с работы 61-летней матери убитой девушки. Он набросился на нее с ножом и забрал ее банковскую карту. Женщина также умерла. Сегодня суд отправил подростка в СИЗО до 13 января.

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