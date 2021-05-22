Стало известно, как правильно перевозить собак

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Президент российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал, как правильно перевозить собак в автомобиле и общественном транспорте. Его слова приводит РИА «Новости».

Кинолог отметил, что для поездки в машине обязательно нужна переноска.

— Переноску нужно закрепить в багажнике, либо на заднем сиденье ремнями. В противном случае собаку нужно зафиксировать специальной перестежкой к ремню безопасности. При себе всегда нужно иметь ошейник, поводок, намордник и ветеринарный паспорт, — рассказал Владимир Голубев.

В общественном транспорте важно учитывать не только комфорт собаки, но и окружающих людей. Поэтому на собаку лучше надеть намордник и держать ее на коротком поводке. Для мелких собак обязательно нужна переноска.

Кинолог также посоветовал перед поездкой хорошо выгулять собаку и не кормить ее. Если дорога долгая, то корм и воду нужно взять в машину, а по дороге делать небольшие остановки, чтобы питомец справил нужду.