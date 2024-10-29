Стало известно, где в Рязани можно написать большой этнографический диктант

С 1 по 8 ноября пройдёт Всероссийская просветительская акция «Большой этнографический диктант», в рамках которой жители России и зарубежных стран, владеющие русским, английским или испанским языками смогут проверить свои знания истории, культуры и традиций народов России. Жителей Рязани и Рязанской области приглашают проверить свои знания в области этнографии, одна из площадок, где можно написать диктант, будет работать в РГУ имени С. А. Есенина. Пресс-конференция, посвящённая предстоящему событию, прошла в вузе 29 октября.

В 2023 году в акции приняли участие почти 3,5 миллиона человек из 89 регионов России и 228 зарубежных стран. В Рязанской области акцию поддержали более 27 тысяч участников. В этом году диктант пройдет как в онлайн, так и в офлайн форматах.

2 ноября в Рязанском государственном университете им. С.А. Есенина будет организована общедоступная площадка для написания диктанта. Она начнёт работать в 11.00.

Также в Рязани будут работать ещё две офлайн-площадки:

Дом общественных организаций (01.11.2024 г. с 11.00);

Рязанская областная универсальная научная библиотека имени Горького (02.11.2024 г. с 11.00).

Участники, которые хотят пройти тестирование онлайн, смогут ответить на вопросы с 1 по 8 ноября на официальном сайте.

Задания Диктанта:

До 16 лет: 20 общефедеральных вопросов;

От 16 лет: 30 вопросов (20 общефедеральных и 10 уникальных для каждого субъекта России);

Заграничные площадки: вопросы о местах, связанных с Россией за пределами РФ.

Впервые в разработке вопросов смогут принять участие все желающие. Для этого на сайте появилась вкладка «Предложить вопрос». Самые интересные и оригинальные вопросы войдут в федеральную часть диктанта, а их авторы получат памятные призы.

Общая сумма баллов за Диктант 100, максимальное время выполнения заданий 45 минут. Сертификат участника онлайн формата с указанием результатов будет доступен сразу после прохождения Диктанта в электронном виде.

Сертификат участника офлайн формата выдается по усмотрению организатора площадки. Правильные ответы на задания Диктанта будут опубликованы на сайте Диктанта до 13 ноября.