Стало известно, что происходит сейчас в Нагорном Карабахе

Телеграм-канал «Военная хроника» рассказал о том, что происходит сейчас в Нагорном Карабахе.

По данным источника, первая фаза боевых действий сопровождается массированным ударом по комплексам ПВО ВС Армении, фиксируется активность барражирующих боеприпасов израильского производства IAI HAROP в небе над Степанакертом и в районе Шуши.

Работа сотовой связи над Степанакертом частично нарушена, в небе фиксируется активность разведывательно-ударных беспилотников.

Тяжёлый стрелковый бой с применением техники идёт в районе Шуши.

Появляются сообщения, что Азербайджан создал гуманитарные коридоры и пункты приёма на Лачинской дороге и других направлениях с целью обеспечить выход армянского населения из опасной зоны. Фактически это означает попытку полностью взять под контроль Лачинский коридор, соединяющий Степанакерт (Нагорный Карабах) с Азербайджаном.