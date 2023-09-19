Вторник, 19 сентября, 2023
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Стало известно, что происходит сейчас в Нагорном Карабахе

7info

Телеграм-канал «Военная хроника» рассказал о том, что происходит сейчас в Нагорном Карабахе.

По данным источника, первая фаза боевых действий сопровождается массированным ударом по комплексам ПВО ВС Армении, фиксируется активность барражирующих боеприпасов израильского производства IAI HAROP в небе над Степанакертом и в районе Шуши.

Работа сотовой связи над Степанакертом частично нарушена, в небе фиксируется активность разведывательно-ударных беспилотников.

Тяжёлый стрелковый бой с применением техники идёт в районе Шуши.

Появляются сообщения, что Азербайджан создал гуманитарные коридоры и пункты приёма на Лачинской дороге и других направлениях с целью обеспечить выход армянского населения из опасной зоны. Фактически это означает попытку полностью взять под контроль Лачинский коридор, соединяющий Степанакерт (Нагорный Карабах) с Азербайджаном.

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