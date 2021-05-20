Стали известны востребованные профессии будущего

Директор центра прототипирования высокой сложности Владимир Пирожков назвал востребованные профессии будущего. Слова эксперта приводит РИА «Новости».
Так, нарасхват будут архитекторы генома, дизайнеры имплантатов, молекулярные диетологи и консультанты по здоровой старости.
По его словам, в будущем понадобятся дизайнеры виртуальных миров и дополненной реальности. При этом Пирожков подчеркнул, что в настоящее время учебные заведения и преподаватели, которые могли бы помочь в освоении данных профессий, отсутствуют.