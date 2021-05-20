13.1 C
Рязань
Пятница, 21 мая, 2021
На главнуюНовости мира
Новости мираОбщество

Стали известны востребованные профессии будущего

Елена Лобанова
Изображение Michal Jarmoluk с сайта Pixabay
- Advertisement -

Директор центра прототипирования высокой сложности Владимир Пирожков назвал востребованные профессии будущего. Слова эксперта приводит РИА «Новости»

Так, нарасхват будут архитекторы генома, дизайнеры имплантатов, молекулярные диетологи и консультанты по здоровой старости. 

— Не менее востребованными будут диспетчеры стайных полетов, психологи пост-пластической хирургии. Последние даже в настоящее время крайне востребованы в Москве. Стоит присмотреться и к таким специальностям, как креативный инженер полного цикла, дизайнер имплантатов, молекулярный диетолог, — поделился Пирожков. 

По его словам, в будущем понадобятся дизайнеры виртуальных миров и дополненной реальности. При этом Пирожков подчеркнул, что в настоящее время учебные заведения и преподаватели, которые могли бы помочь в освоении данных профессий, отсутствуют.

Новости Рязани читайте здесь

Новости партнёров

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

322ФанатыМне нравится
670ЧитателиЧитать
1,533ЧитателиЧитать
Последние новости
ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: +7 (920) 639-91-05.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]