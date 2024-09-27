Пятница, 27 сентября, 2024

Стали известны подробности жёсткого ДТП с велосипедисткой в Рязани

Автор: Алексей Самохин

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Пресс-служба УМВД Рязанской области сообщила подробности ДТП с участием велосипедистки в Рязани.

26 сентября в 12:25 возле дома № 1 на улице Спортивная 24-летняя женщина, управляя велосипедом, начала пересекать проезжую часть, не убедившись в безопасности своего манёвра. В результате на неё наехал автомобиль «Шкода Октавия» под управлением 38-летнего местного жителя.

Пострадавшая с различными травмами доставлена в медицинское учреждение. Обстоятельства происшествия выясняются, по факту ДТП проводится проверка.

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