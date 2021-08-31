Стали известны подробности убийства журналистки Жанны Шепляковой

Пресс-служба прокуратуры Рязанской области сообщила новые подробности убийства главного редактора интернет-портала «Рязань.Лайф» Жанны Шепляковой.
Обвинение предъявлено 38-летнему мужу журналистки. Вечером 15 января 2021 года между супругами произошла ссора.
Сбежавшего подозреваемого нашли в Тверской области. Он признался в убийстве. Ранее стало известно, что 33-летняя Шеплякова готовилась к разводу с супругом, они постоянно ссорились на почве ревности.
Уголовное дело передано в суд. Если рязанца признают виновным, ему грозит от 6 до 15 лет лишения свободы.