Стали известны подробности убийства журналистки Жанны Шепляковой

Пресс-служба прокуратуры Рязанской области сообщила новые подробности убийства главного редактора интернет-портала «Рязань.Лайф» Жанны Шепляковой.

Обвинение предъявлено 38-летнему мужу журналистки. Вечером 15 января 2021 года между супругами произошла ссора.

— В ходе конфликта мужчина взял в руки охотничий нож и нанес им множественные удары в область головы, шеи, грудной клетки и верхних конечностей пострадавшей, причинив колото-резаные раны, от которых последняя скончалась, — сообщила пресс-служба прокуратуры.

Сбежавшего подозреваемого нашли в Тверской области. Он признался в убийстве. Ранее стало известно, что 33-летняя Шеплякова готовилась к разводу с супругом, они постоянно ссорились на почве ревности.

Уголовное дело передано в суд. Если рязанца признают виновным, ему грозит от 6 до 15 лет лишения свободы.