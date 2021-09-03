Стали известны подробности убийства педофила отцом его жертвы в Самаре

Порталу МК стали известны подробности шокирующей истории в Самаре, где мужчина зарезал своего друга-педофила за интимное видео с участием его малолетней дочери.

Накануне сентября в лесополосе недалеко от поселка Винтай было найдено тело 32-летнего мужчины с ножевым ранением. В убийстве признался его знакомый. Выяснилось, что в конце августа во время застолья он обнаружил в телефоне друга видео, на котором тот занимался сексом с одной из его малолетних дочерей. В итоге разъяренный отец отомстил извращенцу.

Как стало известно, мужчины дружили, а убитый оказался крестным отцом одной из дочерей своего палача.

В семье потерпевшей девочки к приятелю отца относились положительно, доверяли ему, как близкому человеку, оставляли с ним дочерей при необходимости.