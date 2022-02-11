Стали известны подробности убийства двух иностранцев в Москве

Телеканал РЕН ТВ узнал подробности убийства двух граждан Йемена на севере Москвы, которого произошло накануне на Бескудниковской улице.

По предварительной версии, 77-летний Аль-Факус М. приехал в столицу вместе с сыном и своей знакомой. Пожилой мужчина проживал вместе с ними на безвозмездной основе в квартире и собирался вылечить глаукому в городской клинике.

В итоге между сожителями произошел бытовой конфликт, в ходе которого сын зарезал отца и его подругу. Самого убийцу нашли мертвым под окнами дома. На его теле обнаружили раны груди и запястий.

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Жильцы дома рассказали, что они слышали громкий хлопок. Возбуждено уголовное дело.