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Понедельник, 5 апреля, 2021
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Стали известны подробности смертельной аварии в Рыбновском районе

Елена Лобанова

В воскресенье, 4 апреля, в Рыбновском районе произошла смертельная авария. В результате столкновения иномарки и грузовика погибли три человека. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД. 

«Мерседес» и грузовик «Вольво» столкнулись примерно в 04:55 на 174-м километре автодороги М-5 «Урал». По предварительной информации, 33-летний житель Рыбновского района ехал за рулем легкового автомобиля. Он не выбрал безопасную скорость и дистанцию, поэтому врезался в ехавший в попутном направлении грузовик «Вольво». За рулем второго автомобиля находился 37-летний житель Пензенской области. 

— В результате водитель и две пассажирки «Мерседеса» скончались на месте от полученных травм. Женщинам было 33 и 42 года, — говорится в сообщении. 

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются.

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