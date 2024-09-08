Воскресенье, 8 сентября, 2024

Стали известны первые результаты выборов глав сельских поселений в Рязанской области

Автор: Валерия Мединская

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Избирательная комиссия Рязанской области подводит итоги голосования, которое проходило 6, 7 и 8 сентября. В рамках голосования в семи сельских поселениях региона выбирали глав. По состоянию на 22 часа 8 сентября 100% протоколов были обработаны по пяти из семи поселений.

Первые результаты выборов глав сельских поселений следующие:

выборы главы муниципального образования — Кочуровское сельское поселение Милославского муниципального района Рязанской области — побеждает Бормотов Дмитрий Александрович — 349 голосов, 88,13%.

Выборы Главы муниципального образования — Кузьминское сельское поселение Рыбновского муниципального района Рязанской области — побеждает Гудков Александр Павлович— 294 голоса, 85,71%.

Выборы главы муниципального образования — Пионерское сельское поселение Рыбновского муниципального района Рязанской области — побеждает Колотилин Григорий Васильевич – 379 голосов, 90,67%.

Выборы главы муниципального образования — Селецкое сельское поселение Рыбновского муниципального района Рязанской области — побеждает Адров Михаил Александрович — 92 голоса, 75,41%.

Выборы Главы муниципального образования — Ильинское сельское поселение Скопинского муниципального района Рязанской области — побеждает Затяжных Вячеслав Георгиевич — 164 голоса, 81,59%.

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