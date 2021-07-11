Стали известны обстоятельства гибели грудной девочки, которую брат выбросил из окна

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«Московский комсомолец» рассказал об обстоятельствах гибели новорождённой девочки на севере Москвы.

Напомним, грудного ребёнка 11 июля из окна 7 этажа выбросил брат. СМИ удалось выяснить, что семья, в которой случилась трагедия, благополучная. В семье проживают 38-летняя москвичка, мать детей, её 45-летний супруг, 13-летний сын от первого брака и 60-летняя бабушка. Мальчик с рождения состоит на учёте у специалистов, у него тяжёлая степень психического заболевания.

ЧП случилось, когда отец семейства ушёл за продуктами. Мать новорождённой девочки отлучилась в туалет, бабушка раскладывала детские вещи, сын смотрел мультфильмы за компьютером. В какой-то момент подросток выбежал на кухню, где находится балкон. В этот момент в его руках находился ребёнок. Мать успела отреагировать на перемещение сына, однако трагедию предотвратить не удалось. Убийство фактически произошло на её глазах.

Семья тяжело переживает потерю ребёнка. Мать и отец не могут оправиться от горя, пожилой женщине пришлось вызывать скорую помощь. При этом родители отмечают: когда в доме появился новорождённый ребёнок, подросток никак не отреагировал на это. Кроме того, после трагического инцидента он снова вернулся к просмотру мультфильмов.