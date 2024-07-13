Суббота, 13 июля, 2024

Стали известны детали смерти в карцере СИЗО фигуранта дела о хищениях в Минобороны

Автор: 7info

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Стали известны подробности смерти Игоря Котельникова, бизнесмена, который обвинялся в даче взяток высокопоставленным чиновникам Минобороны. По версии следствия, он был посредником, который за вознаграждение гарантировал выгодные контракты предпринимателям, сотрудничающим с военным ведомством.

Как сообщает «МК», Игорь Котельников скончался в понедельник. Около 11 часов утра ему стало плохо в карцере, который находится в корпусе № 5 СИЗО № 4. Спасти его не удалось — 52-летний мужчина умер из-за остановки сердца.

По данным СМИ, в пятом корпусе СИЗО № 4 находится больше карцеров, чем в любом другом изоляторе Москвы. Здесь есть коридор, в который выходят более 30 карцерных помещений. Правозащитники неоднократно замечали, что эти камеры переполнены. Они очень маленькие, в тёплую погоду там жарко, зимой — холодно. Некоторые заключённые проводят здесь по несколько месяцев.

В этих карцерах уже умирали люди, а несколько человек покончили с собой из-за невыносимых условий содержания. Часто заключённые, отчаявшись, стучат в двери и кричат, устраивая мини-бунты, отмечает «Московский комсомолец».

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