Стали известны детали обновления бывшего ДК «Птицеводов»

В среду, 18 декабря, министр культуры Рязанской области Елена Рохлина провела прямой эфир, где ответила на вопросы жителей региона. В частности, рязанцы интересовались, когда введут в эксплуатацию бывший ДК «Птицеводов» и вернут ли скульптуры, которые размещались на фасаде учреждения.

Елена Рохлина сообщила, что благоустройство дворца завершено. Сейчас заканчивается работа по внутренней отделке. По словам министра культуры, на стенах обновленного учреждения будут шикарные муралы.

Что касается скульптур, которые находились на фасаде дворца, оказалось, что скульптура женщины в полёте не авторская. Она сделана из алюминия и со временем подверглась коррозии. Эксперты сделали вывод, что на фасад её устанавливать вновь опасно. При этом для скульптуры найдут место на территории дворца.