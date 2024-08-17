Суббота, 17 августа, 2024

Стали известны детали о дедушке, над которым глумились ВСУ

Автор: powder

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Пенсионер, над которым глумились украинские военные в Курской области, оказался беженцем из Макеевки, пишет SHOT.

По данным телеграм-канала, 73-летний Александр Григорьев покинул ДНР в 2014 году из-за атак со стороны ВСУ. Вместе с семьей он перебрался в село Гоголевку Суджанского района. Ранее он работал шахтером.

«По словам сельчан, Александра Степановича все любят, он «добрый и хороший дедушка», – говорится в публикации.

Семья и соседи надеются, что мужчину удастся найти живым.

На днях в соцсетях появилось видео, на котором боец ВСУ в каске СС пародирует немецкий акцент и глумиться над пенсионером. Он кричал потерявшемуся дедушке: «Эй, русский Иван! Иди пей водка!».

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