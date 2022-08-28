Воскресенье, 28 августа, 2022
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Стали известны детали изнасилования мужчины тремя девочками под Тюменью

Журналисты портала 72.RU узнали детали изнасилования мужчины тремя девочками под Тюменью.

Инцидент произошел на железнодорожном вокзале в маленьком селе 21 августа. Сотрудница станции пояснила, что потерпевший остался ночевать в здании, так как пропустил свою станцию. Рядом с ним сидели три подростка.

«Мужчине на вид 36-37 лет, худой и невысокий. На преступника вовсе не тянул. Когда я приехала на вокзал, все было в крови», – отметила собеседница.

Позже юные злоумышленницы рассказали, что загнали мужчину в угол в туалете. Они били жертву консервной банкой, а перед этим раздели его и пытались сжечь одежду. Брови у мужчины были глубоко рассечены. Выяснилось, что его не только избили, но и изнасиловали палкой.

Сотрудница вокзала добавила, что мужчина ехал из Тюмени. По рассказам садисток, он сексуальный маньяк и к ним приставал. Пострадавший скончался спустя два дня.

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