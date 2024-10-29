Стала известна точная причина смерти пятилетнего мальчика в Екатеринбурге

Повторная судмедэкспертиза установила, что пятилетний житель Екатеринбурга умер от утопления, пишет E1.RU со ссылкой на источник в силовых структурах.

По его словам, первая экспертиза не показала точную причину трагедии, поскольку тело мальчика больше полугода пролежало в гараже, мягкие ткани слишком сильно разложились.

В убийстве ребенка обвинили опекуншу — Веронику Наумову. По версии следствия, 2 декабря 2022 года она связала подопечного скотчем, избила его металлической ложкой для обуви, а после этого погрузила его в ванну с холодной водой и утопила.

Вскоре злоумышленника вынесла тело в спортивной сумке и спрятала в арендованном гараже на полгода, прежде чем заявить об исчезновении.

В материалах дела содержатся доказательства с многочисленными побоями мальчика: синяками и ожогами на его теле, следами от связывания.