Стала известна судьба женщины, растерзавшей 9-летнюю девочку в Вологде

В Вологде отправили на принудительное лечение в психиатрический стационар Ульяну Ланскую, которая проходит обвиняемой в деле об убийстве девятилетней Софии Жаворонковой, сообщается в группе «Плохие новости» в социальной сети «ВКонтакте».

Экспертиза показала, что у 41-летней женщины есть хроническое психическое расстройство. В момент совершения преступления оно помешало злоумышленнице осознавать фактический характер и опасность своих действий.

«Лицо изрезано почти до неузнаваемости. Все тело сплошное месиво, нет ни единого чистого места. Все покрыто порезами и синяками от ударов. Её долго били перед смертью», – рассказал отчим погибшей.

Инцидент произошел в октябре прошлого года. Как стало известно, Ланская привела двух девочек домой под предлогом угощения сладостями и просмотра мультфильмов. Позже отпустила одну девочку домой, а Соню оставила у себя. После убийства она села в поезд и уехала в Карелию. Женщину задержали в вагоне поезда.