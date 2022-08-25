Стала известна судьба трехлетнего Егора, которого искала вся Вологодская область

Мама трехлетнего Егора, которого двое суток искала вся Вологодская область, рассказала о его состоянии, пишет 35media.ru.

Ранее сообщалось, что мальчик пропал 1 августа в Великоустюгском районе. В его поисках принимали участие полицейские, волонтеры и неравнодушные жители. Обессиленного и замерзающего ребенка нашли в лесу утром 3 августа.

Женщина отметила, что ее сын пошел на поправку уже на второй день после госпитализации. Его выписали 8 августа.

«Он молчит, единственное, о чем вспоминает — как его нашли. Сидит, играется, и вдруг начинает говорить: «Меня дядя нашел. На руках Егорку понес, закутал, и положил в машину», – отметила мама мальчика.

Собеседница уточнила, что ребенок стал все больше оживать, играть и бегать. Он начал ходить в детский сад, но много там плачет и просится домой к маме. При этом мальчик не рассказывает, что произошло с ним в лесу.