Стала известна причина смерти военного и его девушки в Екатеринбурге

Военный Артем Стогов и его девушка умерли в съемной квартире в Екатеринбурге после приема наркотиков, рассказала Е1.RU мать покойного.
Тела 33-летнего бойца и его 32-летней возлюбленной нашли в доме на улице Степана Разина.
Пара родом из Нижнего Новгорода, недавно молодой человек получил ранение на СВО, после чего он попал на лечение в уральский госпиталь.
Военный пригласил в гости свою подругу, в Екатеринбурге они снимали жилье посуточно. В квартире рядом с трупами были использованные шприцы.
По данным издания, боец ранее был судим за кражи, а его девушка — по наркотическим статьям.