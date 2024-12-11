Пятница, 13 декабря, 2024
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Стала известна причина смерти военного и его девушки в Екатеринбурге

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Военный Артем Стогов и его девушка умерли в съемной квартире в Екатеринбурге после приема наркотиков, рассказала Е1.RU мать покойного.

Тела 33-летнего бойца и его 32-летней возлюбленной нашли в доме на улице Степана Разина.

«На фронте выжил, а тут такая нелепая смерть. <…> Причина смерти — отравление синтетическими наркотиками», – заявила мать военного.

Пара родом из Нижнего Новгорода, недавно молодой человек получил ранение на СВО, после чего он попал на лечение в уральский госпиталь.

Военный пригласил в гости свою подругу, в Екатеринбурге они снимали жилье посуточно. В квартире рядом с трупами были использованные шприцы.

По данным издания, боец ранее был судим за кражи, а его девушка — по наркотическим статьям.

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