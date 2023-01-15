Боец MMA Георгий Гаглоев, найденный мертвым в вагоне поезда, предварительно скончался от тромбоэмболии (закупорки) легочной артерии. Об этом, ссылаясь на источник, сообщает РЕН ТВ.

Труп спортсмена нашли утром 14 января в поезде Москва — Владикавказ. Ранее телеграм-каналы сообщили, что Гаглоева могли убить. По данным РЕН ТВ, это не так.

Боец провёл три поединка в ММА, во всех — проиграл.

Телеграм-канал Baza рассказал, что труп спортсмена нашли во время остановки поезда в Ростове-на-Дону. Источник предполагал, что его могли задушить подушкой.

— Возможно, его убийство связано с тем, что Георгий продолжал активно искать свою тетю — Римму Гаглоеву — известную на Северном Кавказе гадалку, которая пропала в Чечне. Родные считают, что ее убили, — сообщила Baza.

Георгий активно занимался поисками тёти.