Боец MMA Георгий Гаглоев, найденный мертвым в вагоне поезда, предварительно скончался от тромбоэмболии (закупорки) легочной артерии. Об этом, ссылаясь на источник, сообщает РЕН ТВ.
Труп спортсмена нашли утром 14 января в поезде Москва — Владикавказ. Ранее телеграм-каналы сообщили, что Гаглоева могли убить. По данным РЕН ТВ, это не так.
Боец провёл три поединка в ММА, во всех — проиграл.
Телеграм-канал Baza рассказал, что труп спортсмена нашли во время остановки поезда в Ростове-на-Дону. Источник предполагал, что его могли задушить подушкой.
Георгий активно занимался поисками тёти.
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