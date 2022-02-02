Стала известна правда о зверском убийства младенца матерью

Возбуждено уголовное дело в отношении 20-летней жительницы села Клевакинское Свердловской области, которую подозревают в убийстве младенца, пишет КП.

Трагедия произошла накануне. Как рассказал источник в силовых структурах, женщина приревновала 24-летнего мужа к соседке, которую он подвез до соседней деревни в ночь на 2 февраля.

Во время отсутствия главы семьи молодая мать жестоко зарезала сына. При этом злоумышленника попыталась покончить с собой.

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Бабушка обнаружила тело ребенка и была в шоке от увиденного. Убийца нанесла удары по голове и груди. Известно, что муж девушки ранее был судим за кражи.