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Пятница, 21 января, 2022
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Стала известна правда о «связи» 15-летней девочки и ее убийцы-полицейского

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В Самаре скоро начнут судить подполковника полиции Антона Безчетвертева, которого обвиняют в зверском убийстве 15-летней школьницы в поселке Петра Дубрава, пишет КП.

Трагедия произошла 29 июля прошлого года возле дома № 6 на улице Садовой. По версии следствия, мужчина, управляя иномаркой Toyota RAV 4, допустил наезд на подростка.

С целью сокрытия ДТП он взял нож и нанес потерпевшей пять ударов в шею. От них она скончалась на месте происшествия. Во время задержания мужчина был пьян.

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Сначала в Сети появилась информация о близких отношениях офицера и девочки. Следователи в итоге тоже не подтвердили, что между жертвой и предполагаемым преступником была интимная связь.

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