Стала известна правда о «связи» 15-летней девочки и ее убийцы-полицейского

В Самаре скоро начнут судить подполковника полиции Антона Безчетвертева, которого обвиняют в зверском убийстве 15-летней школьницы в поселке Петра Дубрава, пишет КП.

Трагедия произошла 29 июля прошлого года возле дома № 6 на улице Садовой. По версии следствия, мужчина, управляя иномаркой Toyota RAV 4, допустил наезд на подростка.

С целью сокрытия ДТП он взял нож и нанес потерпевшей пять ударов в шею. От них она скончалась на месте происшествия. Во время задержания мужчина был пьян.

Реклама

Сначала в Сети появилась информация о близких отношениях офицера и девочки. Следователи в итоге тоже не подтвердили, что между жертвой и предполагаемым преступником была интимная связь.