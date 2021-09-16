11.2 C
Рязань
Четверг, 16 сентября, 2021
На главнуюНовости мира
Новости мираОбщество

Стала известна новая категория россиян с правом надбавки к пенсии

Никита Брыкин
Стала известна новая категория россиян с правом надбавки к пенсии
pixabay.com

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

Сенатор Елена Бибикова рассказала в интервью изданию «Парламентская газета» об изменении в правилах назначения «сельской» надбавки к пенсии.

По словам члена верхней палаты парламента, со следующего года ее смогут получать даже те граждане, которые переехали в город. Также надбавку будут иметь люди, ранее утратившие ее после перемещения в более крупный населенный пункт.

Речь идет о дополнительной четверти от фиксированной выплаты для неработающих пенсионеров, которые тридцать лет и более трудились в сельхозпроизводстве и проживают в сельской местности.

Бибикова напомнили, что сейчас право на такую надбавку имеют лишь те, кто проживает в селе на постоянной основе.

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
2,632ЧитателиЧитать
1,520ЧитателиЧитать
Последние новости
Новости Рязани

В Рязанскую область поступят 58 новых школьных автобусов и автомобилей скорой помощи

Новости Рязани

В Рязанской области выявлено 99 новых случаев заражения коронавирусом

Новости мира

Раскрыта личность подозреваемого в расправе над ребенком в Орловской области

Новости мира

В Москве девочка ушла из дома, оставив записку: «хочу убивать»

Новости Рязани

Правительство утвердило условия для получения «спортивного» налогового вычета

Новости мира

Стала известна новая категория россиян с правом надбавки к пенсии

Новости Рязани

Рязанец избил пенсионера табуреткой, приревновав к нему жену

Новости Рязани

В Михайловском районе произошло смертельное ДТП с участием трёх автомобилей

Власть

Мэр Рязани Елена Сорокина проведёт прямую линию 21 сентября

Новости Рязани

Правительство РФ рассмотрит законодательную инициативу рязанского бизнес-омбудсмена

ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]