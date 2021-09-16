Стала известна новая категория россиян с правом надбавки к пенсии

Сенатор Елена Бибикова рассказала в интервью изданию «Парламентская газета» об изменении в правилах назначения «сельской» надбавки к пенсии.

По словам члена верхней палаты парламента, со следующего года ее смогут получать даже те граждане, которые переехали в город. Также надбавку будут иметь люди, ранее утратившие ее после перемещения в более крупный населенный пункт.

Речь идет о дополнительной четверти от фиксированной выплаты для неработающих пенсионеров, которые тридцать лет и более трудились в сельхозпроизводстве и проживают в сельской местности.

Бибикова напомнили, что сейчас право на такую надбавку имеют лишь те, кто проживает в селе на постоянной основе.