Стала известна дата открытия бывших McDonalds’ в Ярославле

В Ярославле готовятся к открытию обновленные рестораны бывшей сети McDonald’s под названием «Вкусно — и точка», пишет 76.RU.

Как отметили представители компании, в городе будут работать восемь точек. При этом не все из них заработают одновременно.

«Раньше всех откроется ресторан на улице Свободы», — уточнили в компании.

Точной даты открытия журналистам не назвали ни в одном ресторане «Вкусно — и точка» в Ярославле, но уточнили, что «это произойдет очень скоро: в конце июня — начале июля». В телеграм-каналах назвали датой открытия 27 июня.