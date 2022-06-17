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Пятница, 17 июня, 2022

Стала известна дата открытия бывших McDonalds’ в Ярославле

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Стала известна дата открытия бывших McDonalds’ в Ярославле

Изображение Kelvin Stuttard с сайта Pixabay

В Ярославле готовятся к открытию обновленные рестораны бывшей сети McDonald’s под названием «Вкусно — и точка», пишет 76.RU.

Как отметили представители компании, в городе будут работать восемь точек. При этом не все из них заработают одновременно.

«Раньше всех откроется ресторан на улице Свободы», — уточнили в компании.

Точной даты открытия журналистам не назвали ни в одном ресторане «Вкусно — и точка» в Ярославле, но уточнили, что «это произойдет очень скоро: в конце июня — начале июля». В телеграм-каналах назвали датой открытия 27 июня.

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