Четверг, 30 мая, 2024

Стала известна биография нового руководителя РГРТУ Сергея Банникова

Автор: 7info

Опубликовано

Сергей Банников

Минобрнауки РФ сообщило о назначении исполняющим обязанности ректора Рязанского государственного радиотехнического университета им. В.Ф. Уткина Сергея Банникова.

Также в телеграм-канале опубликована биография нового руководителя.

У Банникова два высших образования, полученных в Оренбургском госуниверситете: в 1997 году получен диплом по направлению «Экономика и управление на предприятиях (машиностроения)», годом позже — юриста.

Сергей Александрович имеет ученую степень кандидата экономических наук и звание доцента. Автор 96 научных работ.

В сфере образования Банников работает 27 лет, преподавал в российских вузах, занимал управленческие должности. Работал проректором Сочинского госуниверситета и начальником управления Рособрнадзора.

Перед переводом в Рязани был директором колледжа программирования и кибербезопасности МИРЭА — Российского технологического университета.

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