Стал известен состав сборной РФ на Евро-2020

Стал известен состав сборной России на чемпионат Европы по футболу. В список вошли 26 спортсменов. Об этом сообщает «Спорт-экспресс«.
Вратари: Антон Шунин («Динамо»), Юрий Дюпин («Рубин»), Матвей Сафонов («Краснодар»).
Защитники: Георгий Джикия («Спартак»), Марио Фернандес (ЦСКА), Игорь Дивеев (ЦСКА), Юрий Жирков («Зенит»), Вячеслав Караваев («Зенит»), Федор Кудряшов («Антальяспор»), Андрей Семенов («Ахмат»).
Полузащитники: Дмитрий Баринов («Локомотив»), Рифат Жемалетдинов («Локомотив»), Максим Мухин (ЦСКА), Александр Головин («Монако»), Даниил Фомин («Динамо»), Роман Зобнин («Спартак»), Алексей Ионов («Краснодар»), Далер Кузяев («Зенит»), Андрей Мостовой («Зенит»), Магомед Оздоев («Зенит»), Денис Макаров («Рубин»), Алексей Миранчук («Аталанта»), Денис Черышев («Валенсия»).
Нападающие: Артем Дзюба («Зенит»), Антон Заболотный (ЦСКА), Александр Соболев («Спартак»).
В заявку не внесли четырех футболистов: вратаря Андрея Лунева («Зенит»), защитников Романа Евгеньева («Динамо») и Илью Самошникова («Рубин»), полузащитника Арсена Захаряна («Динамо»).
По словам главного тренера сборной России Станислава Черчесова, выбор делали на основе тренировок, готовности и отношений в коллективе.
Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. 12 июня Россия сыграет с Бельгией, 16 июня — с Финляндией и 21 июня с Данией.