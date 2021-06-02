Стал известен состав сборной РФ на Евро-2020

— Лунев — опытный вратарь, но мы посчитали, что Юрий Дюпин и Антон Шунин провели сезон ровнее. Матвея Сафонова рассматриваем на перспективу, он уже обживается и проявляет лучшие качества. С Самошниковым вопрос решился сам по себе. Он повредил заднюю поверхность бедра. В Польше ему будут делать МРТ, он выбыл примерно на 7-10 дней. Что касается Евгеньева… Он хорошо работал, отдавался полностью, но есть вопросы, которые мы будем решать. Надеемся, со временем он будет в сборной, — приводит слова Черчесова Sport24.