США введут дополнительные санкции против Грузии

Соединенные Штаты планируют ввести дополнительные санкции против Грузии в ближайшие недели. Об этом заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер во время регулярного брифинга для журналистов, сообщает ТАСС.

Миллер напомнил, что на прошлой неделе американская администрация ввела визовые ограничения для примерно 20 человек из Грузии, включая высокопоставленных чиновников и законодателей, обвинив их в нарушении демократических норм.

«Мы готовы предпринять и другие меры в ближайшие недели», — подчеркнул представитель американского внешнеполитического ведомства.

Ранее, 30 ноября, Госдепартамент сообщил о приостановке стратегического партнерства с Грузией. Это решение последовало за заявлением премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе, сделанным 28 ноября. Тогда он объявил, что правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» решила не включать в повестку дня переговоры о вступлении в Евросоюз до конца 2028 года и отказаться от всех бюджетных грантов, предоставляемых ЕС. По словам премьера, причиной такого решения стали постоянный шантаж со стороны Евросоюза, требования отменить принятые парламентом законы и призывы к введению санкций против грузинских властей.

Это решение вызвало массовые протесты в Грузии, которые продолжаются до сих пор.