Среда, 9 октября, 2024

США готовятся к одному из самых разрушительных штормов в истории

Автор: Алексей Самохин

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Изображение: National Weather Service

В США готовятся к прохождению урагана «Милтон». Синоптики ожидают, что он станет одним из самых разрушительных штормов в истории метеонаблюдений.

Милтон выйдет на сушу на побережье Мексиканского залива Флориды ночью как мощный ураган и может стать одним из самых разрушительных штормов в истории региона. Точное место, где он достигнет берега, может измениться перед выходом на сушу, что повлияет на то, где произойдет наиболее опасный штормовой нагон, в районе Тампы и вдоль побережья Флориды, сообщает CNN.

Население страны готовится к удару стихии.

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