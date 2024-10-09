США готовятся к одному из самых разрушительных штормов в истории

В США готовятся к прохождению урагана «Милтон». Синоптики ожидают, что он станет одним из самых разрушительных штормов в истории метеонаблюдений.

Милтон выйдет на сушу на побережье Мексиканского залива Флориды ночью как мощный ураган и может стать одним из самых разрушительных штормов в истории региона. Точное место, где он достигнет берега, может измениться перед выходом на сушу, что повлияет на то, где произойдет наиболее опасный штормовой нагон, в районе Тампы и вдоль побережья Флориды, сообщает CNN.

Население страны готовится к удару стихии.