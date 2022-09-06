Вторник, 6 сентября, 2022
Татьяна Проводина

Сроки строительства в Рязани приюта для животных пока не установлены

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Вопрос о строительстве в Рязани приюта для животных подняла 1 сентября в комментарии на странице врио губернатора Павла Малкова ВКонтакте жительница Рязани.

«Приют для животных новый строят уже полтора года. Скоро холода и морозы», – написала рязанка.

В ответе Главного управления ветеринарии Рязанской области отмечается, что понимают озабоченность граждан. К настоящему времени средства заложены на проведение предпроектных работ для согласования участка в посёлке Храпово под строительство приюта.

Конкретные сроки строительства ещё не установлены.

Также в ведомстве сообщили, что пожизненное содержание в приюте определено только для животных, проявляющих немотивированную агрессивность. Остальные животные после биркования, вакцинации и стерилизации выпускаются на прежние места обитания вне зависимости от времени года.

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