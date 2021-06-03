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Четверг, 3 июня, 2021
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Сроки сдачи стадиона в Инкермане снова сорваны

7info7
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В Инкермане вторично срывается сдача стадиона, — сообщает gorod24.

Впервые о срывах сроков сдачи стали известно в марте. Тогда причиной стало решение железнодорожников проложить по центру поля рельсы и шпалы.

В конфликт вмешался губернатор. Проект строительства железной дороги пересмотрели, и строительство стадиона продолжилось.

На этот раз причиной очередной задержки стали электрические сети.

Директор ГКУ «Единая дирекция капитального строительства Севастополя» Вадим Бабкин так прокомментировал проблему.

— К сожалению, наши сети изношены и находятся в тяжелом состоянии и поэтому мы, фактически присоединяя какой-то объект, делаем их вновь, —  заявил чиновник.

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