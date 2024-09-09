Срочные советы на неделю с 9 по 15 сентября, которые помогут изменить вашу жизнь

Гороскоп срочных советов для всех знаков Зодиака для портала Wday.ru составила астролог Джйотиш Анна Русалкина.

Овен.

Пришло время погрузиться в себя и поразмышлять о прошлом и тех испытаниях, которые оно принесло. Подумайте, почему вы столкнулись с такими трудностями. Извлекли ли вы уроки? Как вы можете избежать повторения тех же ошибок?

Телец.

На этой неделе вы можете немного уступить окружающим — близким, коллегам, знакомым. Мы — социальные животные, и мало кто из нас счастлив в одиночестве. Но это не значит, что вы должны предавать себя ради других.

Близнецы.

Легко жонглировать несколькими делами одновременно, но на этой неделе сбавьте обороты и по возможности избегайте многозадачности. Слишком много дел одновременно, особенно если вы находитесь вне дома или имеете дело с опасными приборами, могут привести к ошибкам или даже несчастным случаям.

Рак.

Момент, когда вам нужно уделить ребенку больше внимания и заботы — даже если это всего 15 минут в день. Если у вас нет детей или они уже взрослые, сделайте то же самое для своего внутреннего ребенка.

Лев.

Избавьтесь от чего-то в своем доме. Это может быть один предмет или целая куча вещей. Эти вещи долгое время лежали без дела, собирая пыль или занимая место. Избавление от старых вещей всегда открывает возможности для новых, поэтому не пренебрегайте этим простым предложением оставить что-то после себя.

Девы

Купите новый шампунь, кондиционер или маску для волос. Внимательно изучите ингредиенты, отзывы и рекомендации. Возможно, вы всегда так делали, но сейчас особенно важно уделить внимание процессу. Это не только положительно скажется на состоянии ваших волос, но и наполнит позитивной энергией вас и ваши отношения.

Весы.

Вы можете беспокоиться о деньгах, что может стать для вас проблемой, так как вам предстоит много их тратить. В то же время появится искреннее желание расширить свои возможности в этой области. Все находится в пределах вашей досягаемости. Действовать — это хорошо, но не забывайте использовать аффирмации и другие эффективные методы работы над своим сознанием.

Скорпион.

Возьмите под контроль свое здоровье. Это отличное время, чтобы инвестировать время и деньги в профилактику, физические упражнения и витамины. Цель состоит в том, чтобы поддержать свой организм — добавить энергии в свою жизнь и заняться тем, что для вас важно.

Стрелец.

Вы можете обнаружить, что тратите слишком много денег. Проанализируйте свои доходы и расходы — возможно, это не ощущение, а реальность. Сейчас самое время разобраться с этим. Каким бы ни было соотношение между займами и кредитами, стоит уделить время анализу своих расходов и подумать, как их оптимизировать.

Козерог.

Не стесняйтесь анализировать свои желания и амбиции. Да, вероятно, вы хотите и заслуживаете большего. Следующий шаг — решить, как перейти от ситуации А, в которой вы сейчас находитесь, к ситуации В, жизни вашей мечты. Пора сделать этот первый шаг, пусть даже самый маленький.

Водолей.

Вам необходимо уделить все свое внимание работе и общественной жизни. Получение новых знаний — отличный мотиватор для карьерного роста.

Рыбы.

Возможно, на этой неделе вам придется пройтись по грани личной морали и этики. Не будьте слишком строги к себе и окружающим. Наш мир не черно-белый. Но и не идите против своей совести.