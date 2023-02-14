Сретение Господне 15 февраля: приметы и традиции православного праздника

15 февраля православные христиане отмечают Сретение Господе. В переводе с церковнославянского «сретение» — встреча. День Сретения — событие, воплотившее в себе встречу Ветхого и Нового Заветов, древнего мира и христианства.

Согласно обычаю, на сороковой день после появления на свет мальчика-первенца родители должны были принести его в храм, чтобы посвятить Богу. Матери ребёнка на протяжении этого времени запрещалось входить в храм: это были дни очищения. Хотя Мария, ставши Матерью Господа, освятилась его рождением и не нуждалась в очищении, по вере своей всё же следовала положенным правилам. Представляя ребёнка Господу, нужно было выкупить его, то есть, принести жертву. Жертвенными существами могли быть овны и тельцы (их жертвовали богатые) или же голуби (их жертвовали бедные).

В храме младенца Иисуса и его родителей встретил 360-летний старец Симеон, которому была предсказана смерть только после встречи со Спасителем. Взяв на руки Иисуса, Симеон Богоприимец заявил, что этот младенец станет мессией. В Храме к Марии и её сыну подошла 84-летняя вдова, которую все называли Анна-Пророчица. Глянув на малыша, старушка также признала в нём сына Божьего.

Традиции и обряды Сретения Господня

На Руси праздник Сретения считали первым предвестником весны.

На Сретение зима с весной встречаются

Есть традиция – выпекать на Сретение из теста птичек-жаворонков. Они символизируют окончание холодов и скорое наступление тепла.

Дом 15 февраля обходили с молитвой и иконой Сретения Господня. Это необходимо для защиты жилища от тёмных сил.

Ещё одна традиция – окликать весну. Для этого все члены семьи выходили во двор, водили хороводы и пели обрядовые песни. Если зазываемое солнце выходило к закату, это означало, что совсем скоро наступил потепление. Если же на Сретение весь день стояла серость, считалось, что холода закончатся нескоро.

15 февраля хозяйки усиленно кормили кур, чтобы те хорошо несли яйца.

Народные приметы 15 февраля

Оттепель на Сретение сулит раннюю и тёплую весну;

Снежный день – к затяжной и дождливой весне;

15 февраля наступили холода, то весна будет с морозами;

Метель – к хорошему урожаю хлеба;

Тихая солнечная погода – к богатому льну.