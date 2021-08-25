15.1 C
Рязань
Среда, 25 августа, 2021
На главнуюНовости Рязани
Новости РязаниОбществоЭкономика

Средства рязанцев на депозитных счетах растут

7info7
Средства рязанцев на депозитных счетах растут
Изображение Дмитрий Дмитрий с сайта Pixabay

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

Рязанцы хранят на депозитных счетах 174,5 млрд рублей. За год объем вкладов вырос на 5,8%. Жители региона выбирают вклады в национальной валюте, на их долю на 1 июля 2021 года приходилось 92,6% депозитного портфеля.

Наиболее активно росли средства на текущих счетах рязанцев: на них по итогам первого полугодия 2021 года размещено 47,8 млрд рублей, что более чем на треть превышает показатель годом ранее.

Главное отличие такого счета от депозита — возможность моментального доступа к деньгам, а не только по окончании срока договора. В частности, их используют для безналичных расчетов, к ним привязаны карты, — поясняет начальник экономического отдела рязанского отделения Банка России Виталий Ларин. — Привлекательность текущих счетов выросла после сближения ставок по ним с процентными ставками по срочным депозитам: например, ряд банков начисляет процент на остаток по карте.

С июля 2022 года все банки должны будут указывать минимальную гарантированную ставку по каждому виду вклада, в том числе в рекламных материалах. Подписан соответствующий закон. Это позволит потребителям оценить реальную доходность вложений: можно будет понять, все ли месяцы действия договора ставка остается неизменной, может ли она снижаться, есть ли лимит для начисления максимального процента и может ли что-то измениться.

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
2,366ЧитателиЧитать
1,523ЧитателиЧитать
Последние новости
ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]