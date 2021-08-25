Средства рязанцев на депозитных счетах растут

Рязанцы хранят на депозитных счетах 174,5 млрд рублей. За год объем вкладов вырос на 5,8%. Жители региона выбирают вклады в национальной валюте, на их долю на 1 июля 2021 года приходилось 92,6% депозитного портфеля.

Наиболее активно росли средства на текущих счетах рязанцев: на них по итогам первого полугодия 2021 года размещено 47,8 млрд рублей, что более чем на треть превышает показатель годом ранее.

Главное отличие такого счета от депозита — возможность моментального доступа к деньгам, а не только по окончании срока договора. В частности, их используют для безналичных расчетов, к ним привязаны карты, — поясняет начальник экономического отдела рязанского отделения Банка России Виталий Ларин. — Привлекательность текущих счетов выросла после сближения ставок по ним с процентными ставками по срочным депозитам: например, ряд банков начисляет процент на остаток по карте.

С июля 2022 года все банки должны будут указывать минимальную гарантированную ставку по каждому виду вклада, в том числе в рекламных материалах. Подписан соответствующий закон. Это позволит потребителям оценить реальную доходность вложений: можно будет понять, все ли месяцы действия договора ставка остается неизменной, может ли она снижаться, есть ли лимит для начисления максимального процента и может ли что-то измениться.

