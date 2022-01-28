Средняя зарплата в Рязанской области достигла 39,8 тыс. рублей

В ноябре 2021 года средняя зарплата в Рязанской области достигла 39,8 тыс. руб. Такие сведение опубликовал Рязаньстат.

По сравнению с октябрём зарплата в ноябре увеличилась на 0,6%.

Самые большие зарплаты в регионе — у разработчиков компьютерных программ. Они достигают 90,3 тыс. руб. Чуть меньше зарплаты — на предприятиях по производству периферийного оборудования для персональных компьютеров — 87 тыс. руб.

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Меньше всех получали сотрудники агентств по подбору персонала и на предприятиях по монтажу промышленного оборудования. Сотрудникам платили по 12,8 тыс. руб.

В пресс-релизе уточняется, что речь идёт о «белых» зарплатах.