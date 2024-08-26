Сразу два автомобиля наехали на 69-летнего пешехода в Александро-Невском районе

В Александро-Невском районе произошло смертельное ДТП с участием пешехода. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

Авария произошла 25 августа, примерно в 20:10, на 319-ом километре автодороги Р-22 «Каспий». По предварительной информации, 35-летний житель Московской области, находясь за рулем «Шкоды Фабиа», наехал на 69-летнего жителя Орловской области. После столкновение другой автомобиль «Киа Сид», которым управлял 42-летний мужчина, также наехал пешехода. В результате он скончался на месте происшествия.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.