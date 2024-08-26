Понедельник, 26 августа, 2024

Сразу два автомобиля наехали на 69-летнего пешехода в Александро-Невском районе

Автор: Кристина Аманн

Опубликовано

Фото: t.me/gibdd062

В Александро-Невском районе произошло смертельное ДТП с участием пешехода. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

Авария произошла 25 августа, примерно в 20:10, на 319-ом километре автодороги Р-22 «Каспий». По предварительной информации, 35-летний житель Московской области, находясь за рулем «Шкоды Фабиа», наехал на 69-летнего жителя Орловской области. После столкновение другой автомобиль «Киа Сид», которым управлял 42-летний мужчина, также наехал пешехода. В результате он скончался на месте происшествия.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

В России увеличился спрос на дизайнеров

Рязанцы предпочитают брать кредиты, нежели брать взаймы у родственников и друзей

В Рязани прошло собрание сотрудников городских спортивных организаций

Рязанец Захар Петров стал чемпионом мира по гребле на байдарках и каноэ на дистанции 500 метров

Дмитрий Боков покидает пост председателя избиркома Рязанской области

В Ухоловском районе произошла смертельная авария

В Рязани усилят контроль за покосом газонов

С началом осени в России увеличатся цены на алкоголь и продукты питания

В Рязани возбудили уголовное дело из-за травмирования ребенка на детской площадке

В Рязани вновь заметили разбитую остановку

Рязань накрыл серый дым

Виталий Артёмов проверил готовность к Дню города