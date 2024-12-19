Спрос рязанцев на новостройки увеличился на 22%

Спрос рязанцев на новостройки в ноябре 2024 года увеличился на 22%. Следует из исследования экспертов «Авито Недвижимость».

В Рязани на 13% увеличилось количество предложений в новостройках по сравнению с ноябрем 2023 года. За месяц активность потенциальных покупателей новостроек в Рязани возросла на 22%. Приобрести новую квартиру рязанцы могут в среднем за 5,5 миллионов рублей.

При этом по стране в среднем число предложений возросло на 40%. Дешевле всего купить новостройку в Махачкале — в среднем 3,2 миллиона рублей. Самые высокие цены наблюдаются в Москве (22,4 миллиона), Сочи (19,7 миллионов), Казани (11,4 миллиона) и Санкт-Петербурге (11,2 миллиона).