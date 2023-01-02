Способы энергосбережения, доступные каждому

Как известно, с 1 декабря прошлого года тарифы на жилищно-коммунальные услуги для жителей нашего региона повысились в среднем на 9%. Но дополнительную нагрузку на семейные бюджеты рязанцев можно смягчить за счет применения доступных энергосберегающих технологий. О нескольких простых способах сэкономить деньги без снижения качества жизни, расскажем в этом небольшом обзоре.

Точечная светотерапия

Начнем с электричества. Эксперты признают, что энергосберегающие лампы примерно в 4-5 раз эффективней обычных ламп накаливания. То есть 20-ваттная экономная лампа обеспечивает такое же количество света, как и одна 100-ваттная лампа накаливания.

Конечно, света в доме должно быть много, это благотворно влияет на здоровье, да и вообще в жилище становится тепло и комфортно. Однако очень яркий свет действует раздражающе, поэтому наиболее эффективным считается использование местного, точечного освещения.

Например, чтобы каждый раз не включать люстры, в комнате лучше установить подсветку из светодиодной ленты.

Для тех, кто забывает гасить за собой свет, специалисты рекомендуют установить тепловые датчики движения, которые будут выключать свет сами, – рассказывает руководитель дизайнерского бюро Виктор Ремезов.

Фото с сайта freepik.com

Чистота — не только залог здоровья, но и экономии. Грязные окна и пыльные плафоны снижают уровень освещённости в помещении до 35%.

Иногда экономить электричество позволяют даже правильно выбранные обои. Обычно комнаты, стены в которых покрашены в светлые тона, или помещения со светлыми обоями требуют меньше освещения, чем, части квартиры, оформленные в темных тонах. Это можно учесть во время ремонта. Также лучше использовать светлые шторы.

Нажми на кнопку, получишь… экономию

Каждому из нас по силам более рационально использовать бытовые электрические приборы. Для этого достаточно знать несколько интересных фактов.

Наибольшей энергоемкостью отличаются многокамерный холодильник, электрическая плита с духовкой, стиральная машина, вытяжка и электрочайник.

Микроволновка потребляет на 50% меньше энергии, чем обычная духовка. Саму духовку можно отключать за несколько минут до того, как еда готова.

Телевизор, аудиосистема, видеомагнитофон в режиме ожидания потребляют в среднем 10 ватт в час. Для более эффективного расхода электричества их рекомендуют полностью выключать из сети.

Регулярно проводите чистку вентиляторов и фильтров кондиционера. Хорошо, если ваша климатическая техника оснащена термостатом, который отключается, когда температура в помещении достигла необходимого уровня.

Примерно 90% электроэнергии, которую использует стиральная машина, уходит на самом деле не на процесс «стирки», а на подогрев холодной воды. При этом многие и не задумываются, что стирать горячей водой необходимо только очень грязные вещи или для выведения пятен.

Стирайте горячей водой, только когда это действительно необходимо. В остальных случаях используйте холодную стирку, получите тот же эффект и сэкономите много электроэнергии. При автоматической стирке не стоит запускать машинку, заполненную меньше чем на 50%. Подобные рекомендации актуальны и для посудомоечной машины.

При эксплуатации холодильника следует помнить, что каждая минута с открытой дверцей увеличивает его энергопотребление в три раза. Также периодически стирайте пыль с теплообменника, который расположен на задней стенке прибора. Это улучшит теплообмен и сократит потери электричества.

При кипячении чайника или кофеварки надо использовать минимальный объем воды, который необходим. Согласитесь, что доводить до кипения полный чайник несколько раз в сутки для приготовления двух чашек напитка крайне неэкономно.

Компьютерную технику лучше отключать, когда она не используется. Некоторые компьютеры потребляют в режиме ожидания столько же, сколько маленький холодильник. Если по каким-то причинам системный блок отключить нельзя, можно отключить монитор, что также дает существенную экономию.

При покупке специалисты советуют отдавать предпочтение энергосберегающей бытовой технике.

Все электрические приборы в зависимости от потребления энергии маркируются латинскими буквами от A+++ до G. Выбирайте технику с низким классом энергопотребления, обозначенный литерами A и B.

Сейчас на рынке представлены приборы, в которых используются новейшие технологии экономии электроэнергии. Например, всё более популярными становятся индукционные варочные панели, нагревающие только дно посуды и не растрачивающие энергию впустую. КПД таких плит доходит до 95%!

Над вами не каплет?

Теперь несколько важных замечаний насчет экономии воды, за потребление которой многие рязанцы платят исходя из показаний счетчиков.

Невероятно, но за одну минуту обычный душ использует 15-20 литров воды. Если напор сильный, то может уходить и до 30 литров воды в минуту. Экономная насадка на душ (для «пользователя» ее сберегающая функция почти не заметна), использует примерно 10 литров в минуту. В итоге расход жидкости снижается в 2-3 раза.

Разумное использование воды квартире или доме невозможно при наличии неисправных кранов или насадок для душа. Если вода чуть подтекает из бачка или еле капает из крана, то в месяц объем «потерянной» жидкости может достигать 200 литров.

В семье из 3-4 человек актуально установить бачок с двумя кнопками слива: экономичный и обычный слив воды. Ну и, конечно, следует оперативно устранять неисправности смесителя.

Фото с сайта shkolazhizni.ru

Для существенной экономии тепла специалисты рекомендуют ставить двойные оконные рамы даже в дачных домиках,- поясняет Виктор Ремезов. Они более эффективны одинарных, не только из за того, что толще, но и потому, что создают замкнутое пространство между рамами. В этом пространстве находится воздух, который играет роль изолятора.

Важно понимать, что экономия энергоресурсов — это не отказ от комфорта, а наоборот, повышение качества жизни за счет сбережения немалых средств.