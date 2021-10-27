Спортсмены из Рязани завоевали золото и серебро Чемпионата мира по гиревому спорту и установили новый мировой рекорд

Рязанские спортсмены стали серебряными и золотыми медалистами на Чемпионата мира по гиревому спорту, а также установили новый мировой рекорд. Об этом сообщает региональный минспорт.

Чемпионат мира проходил в Будапеште с 20 по 25 октября. В нём приняли участие около 400 спортсменов из 32 стран.

Рязанец Максим Шаров взял серебро в юниорской возрастной группе в двоеборье. Он же вместе с земляком Игорем Борисовом завоевал золотую медаль в командной эстафете.

Рязанский спортсмен Иван Кулаков установил на Чемпионате новый мировой рекорд среди участников весовой категории до 95 кг: сделал 96 подъемов.