Спортсмены из Рязанской области стали победителями и призёрами Всероссийских соревнований

Министерство физической культуры и спорта Рязанской области информирует об успешном участии представителей региона в соревнованиях федерального уровня.

В рамках XI летней Спартакиады учащихся России член сборной команды Рязанской области, спортсмен СШОР «СК» Иван Синие занял первое место в финальных соревнованиях по стрельбе из лука, которые проходят в Таганроге. Он занимается под руководством тренера Максима Маркова.

Также рязанцы стали призёрами Всероссийских соревнований по лёгкой атлетике «Будущие Чемпионы России», которые состоялись в Ярославле. В состязаниях приняли участие свыше 600 человек. Сильнейших определяли среди юношей и девушек до 14 и до 16 лет. По итогам соревнований в своих возрастных категориях спортсмен из Рязанской области Егор Гайдаров стал серебряным медалистом в беге на 400 м, Елена Честных — бронзовым призёром на дистанции 200 м. Они тренируются у Сергея Ефремова.